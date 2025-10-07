Зажгла в блестящем металлическом мини-платье: Наоми Кэмпбелл сыграла диджей-сет на вечеринке в Дубае

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Реклама

Наоми Кэмпбелл недавно побывала в Объединенных Арабских Эмиратов, где посетила вечеринку по случаю открытия ресторана Carbone Dubai в Atlantis The Royal.

Супермодель была не просто гостьей, а специально приглашенной диджейкой, которая развлекла публику своим зажигательным диджей-сетом.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Для своего появления она выбрала гламурный лук. На Кэмпбелл было блестящее разноцветное мини-платье с эффектом оптической иллюзии от тунисского дизайнера Али Каруи. Наряд имел приталенный верх, расклешенную короткую юбку, воротник-стойку, американскую пройму, треугольный вырез на животе и открытую спину.

Реклама

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми распустила волосы и накрутила кончики в локоны, сделала макияж с бронзово-коричневыми тенями и украсила руки браслетами.

А за несколько часов до этого модель продефилировала по ковровой дорожке в другом роскошном творении Али Каруи — в вечернем черном платье макси, расшитом сверху черным бисером. Наряд имел длинные рукава и свободную юбку в пол с высоким разрезом до бедра. Лук она дополнила прической с небольшим плетением, черными очками «кошачий глаз» и черными туфлями-лодочками.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Напомним, Наоми Кэмпбелл на показ бренда Maison Vivier в Париже надела костюм тыквенного оттенка.