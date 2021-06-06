Зажгли на концерте Дорофеевой: Ефросинина в брюках Fendi, Оля Полякова в прозрачной блузке

Селебрити пришли поддержать Надю с ее дебютным сольным выступлением.
Вчера у DOROFEEVA был первый сольный концерт, который прошел с успехом.
Поддержать певицу пришли не только ее фанаты, но и звездные друзья. Среди них – Маша Ефросинина и Оля Полякова. Знаменитые красотки подпевали треки Дорофеевой вместе с публикой, они танцевали, дурачились и снимали сториз.
Маша выбрала для похода на концерт стильный лук в коричнево-медных оттенках. Она сочетала кожаный жакет с темно-коричневой рубашкой с пикантным вырезом и укороченные атласные брюки-клеш Fendi с фирменным принтом.
Оля была одета в черную прозрачную блузку в горох, под которой был черный бюстгальтер, черные рваные джинсы и черную шляпу.
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