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Зажгли на концерте Дорофеевой: Ефросинина в брюках Fendi, Оля Полякова в прозрачной блузке

Зажгли на концерте Дорофеевой: Ефросинина в брюках Fendi, Оля Полякова в прозрачной блузке

Зажгли на концерте Дорофеевой: Ефросинина в брюках Fendi, Оля Полякова в прозрачной блузке

Маша Ефросинина и Оля Полякова / Instagram Маши Ефросининой

Селебрити пришли поддержать Надю с ее дебютным сольным выступлением.

Вчера у DOROFEEVA был первый сольный концерт, который прошел с успехом.

 

Поддержать певицу пришли не только ее фанаты, но и звездные друзья. Среди них – Маша Ефросинина и Оля Полякова. Знаменитые красотки подпевали треки Дорофеевой вместе с публикой, они танцевали, дурачились и снимали сториз.

Маша Ефросинина и Оля Полякова / © Instagram Маши Ефросининой
Маша Ефросинина и Оля Полякова / Instagram Маши Ефросининой

Маша выбрала для похода на концерт стильный лук в коричнево-медных оттенках. Она сочетала кожаный жакет с темно-коричневой рубашкой с пикантным вырезом и укороченные атласные брюки-клеш Fendi с фирменным принтом.

Маша Ефросинина / © Instagram Маши Ефросининой
Маша Ефросинина / Instagram Маши Ефросининой
Маша Ефросинина и Оля Полякова / © Instagram Маши Ефросининой
Маша Ефросинина и Оля Полякова / Instagram Маши Ефросининой

Оля была одета в черную прозрачную блузку в горох, под которой был черный бюстгальтер, черные рваные джинсы и черную шляпу.

Оля Полякова / © Instagram Оли Поляковой
Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой
Оля Полякова / © Instagram Оли Поляковой
Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

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Маша Єфросиніна / © Instagram Маши Ефросининой
Маша Єфросиніна / © Instagram Маши Ефросининой
Маша Єфросиніна / © Instagram Маши Ефросининой
Маша Єфросиніна / © Instagram Маши Ефросининой
Маша Єфросиніна / ©
Маша Єфросиніна / © Instagram Маши Ефросининой
Маша Єфросиніна / © Instagram Маши Ефросининой
Маша Єфросиніна / © Instagram Маши Ефросининой
Маша Єфросиніна / © Instagram Маши Ефросининой
Маша Єфросиніна / © Instagram Маши Ефросининой
Маша Єфросиніна / © Instagram Маши Ефросининой
Маша Єфросиніна / © Instagram Маши Ефросининой
Эффектные луки Маши Ефросининой (12 фото)