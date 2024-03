Зажгли под старый хит: Виктория Бекхэм опубликовала забавное видео со своей невесткой

В своем блоге в Instagram Виктория Бекхэм опубликовала забавный ролик в котором танцует со своей невесткой Николой под песню Spice Girls "Say You’ll Be There".

Виктория одета в короткие джинсовые шорты и черный топ, на голове у нее бейсболка черного цвета, на лице солнцезащитные очки, а на голове уши зайца. Она прикрывает рот рукой, смеясь и танцуя одновременно. Никола стоит спереди нее в белом топе с пикантным декольте и в белых штанах, она также в очках от солнца и в заячьих ушах.

"Люблю тебя сильно", - подписала видео Бекхэм и тегнула жену своего старшего сына Николу Пельтц.

Похоже, звездное семейство отдыхает где-то на яхте, а видео поделились в преддверии празднования Пасхи.

