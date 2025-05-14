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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Зажигательная пара на красной дорожке: Квентин Тарантино вышел в свет с женой Даниэллой

Это редкий публичный выход режиссера, тем более в компании жены.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Даниэлла Пик и Квентин Тарантино

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино / © Associated Press

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино и его супруга Даниэла Пик посетили вместе открытие 78-го Каннского кинофестиваля. Пара вышла на красную дорожку 13 мая.

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино / © Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино / © Associated Press

Они обнимались, когда позировали фотографам. 62-летний Квентин был одет по дресс-коду в черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку, а вот Даниэла выбрала гламурное платье от Lee Grebenau Dankner с глубоким декольте.

Платье было полностью расшито кристаллами, а спина у него была открытой. Этот образ супруга режиссера дополнила украшениями от Chopard.

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино / © Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино / © Associated Press

Напомним, что пара обручилась 1 июля 2017 года. Даниэлла — дочь известного певца и композитора Цвики Пика, с которой Тарантино встретился в израильской поездке продвижения фильма «Бесславных ублюдков» в 2009 году. 28 ноября 2018 года пара сыграла тайную свадьбу в Лос-Анджелесе, а 22 февраля 2020 года у них родился их сын Лео, а 2 июля 2022 у них родилась дочь. Семья проживает в Тель-Авиве.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

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