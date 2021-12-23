Здоровья, земной радости и безграничного счастья: новогоднее поздравление от Павла Зиброва

В канун Нового года народный артист Украины записал для украинцев видеопоздравление.

Редакция Леди.ТСН.ua продолжает публиковать серию видеопоздравлений от звезд с наступающим Новым годом для наших читателей.

Продолжит серию звездных поздравлений – Павел Зибров. Артист искренне пожелал всем здоровья, безграничного счастья и подарков от Деда Мороза.

"Всем читателям ТСН.ua в новом году я хочу пожелать крепкого здоровья, радости земной, счастья безграничного, чтобы все дела, которые вы наметили исполнились. Чтобы ваши родители были живые, здоровые и детки тоже. Чтобы в каждый дом заходил Дед Мороз с подарками. Для вас с большим удовольствием Павел Зибров. Поздравляю вас с Новым годом!" – пожелал Павел Николаевич.

Павел Зибров поздравил читателей ТСН.ua с грядущим Новым годом

На видео певец появился в черном жакете с элегантным платком в нагрудном кармане и в светлой рубашке.

Напомним, новогоднее видеопоздравление записали также Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Санта Димопулос, Ирина Федишин, Джамала, Олег Скрипка и группа KADNAY .

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