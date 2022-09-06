Здоровый образ жизни пошел на пользу: Кейт Мосс продемонстрировала сияющее лицо и стильный образ

Новый бренд красоты и здоровья "Cosmoss" от Кейт Мосс был презентован сегодня, 6 сентября, в Harrods London. На мероприятии модель выглядела потрясающе. Она надела длинное розовое платье с глубоким вырезом и широкими рукавами, собранными на резинку у запястий, от Ossie Clark. Наряд она дополнила черной обувью и сумкой и подобрала к образу стильные украшения: три кулона, один из которых с крупным прозрачным камнем, крупную серьгу в одном из ушей и браслеты на обеих руках.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Главной сенсацией было сияющее лицо супермодели, на котором практически не было косметики. Похоже, Кейт, которая, мягко говоря, не всегда следовала принципам здорового образа жизни, пошел на пользу опыт создания собственного косметического бренда.

Мы не знаем, что именно позволило Мосс достичь такой великолепной формы: здоровое питание, отказ от вредных привычек, детокс или использование продуктов собственного производства - но результат получился ошеломляющим.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

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