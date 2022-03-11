"Зеленский навеки наш герой": Даша Астафьева записала новое обращение

Певица Даша Астафьева поблагодарила украинских воинов за защиту в новом обращении.

Певица остается в Киеве, продолжает помогать готовить еду для солдат из теробороны, а в подписи к видео пишет, что гордится тем, что осталась в родном городе в такие трудные времена.

"Я с гордостью остаюсь здесь, потому, что чувствую как я нужна, каждое мгновение. Помню каждый взгляд людей, которых вижу сейчас, ходя по городу. Я навсегда запомню "благодарю" тех, кто принимает из моих рук помощь.. всегда буду благодарна тем, кто бережет нас и молится за нашу жизнь. Кто приютил нас и заботился о нашей жизни. Украинцы – бессмертная, великая нация! Наша страна сегодня – это новый сюжет комиксам Marvel, даже не сомневайтесь. А @zelenskiy_official навеки наш герой❤️", - написала Даша.

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