Зендая и Том Холланд пошли на ужин: папарацци заметили супружескую пару

Зендея и Том Холланд / © Getty Images

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В последнее время Зендея и Том Холланд постоянно появляются на красных дорожках. Пару также часто фотографируют папарацци; интерес к ним особенно возрос, когда стало известно, что актеры поженились.

Сейчас Том и Зендея проводят время в Нью-Йорке, поскольку заняты промокампанией фильма «Одиссея», в котором оба снялись. Том сыграл роль Телемаха, а Зендея — Афины. Однако в жизни пары есть не только работа, ведь они сделали перерыв в череде официальных мероприятий и отправились на романтический ужин.

Зендея и Том Холланд / © Getty Images

Зендею и Холланда сфотографировали в изысканных нарядах, когда они направлялись на ужин Gold House x OpenTable в японский ресторан Wokuni. Зендея была в объемном шелковом платье с глубоким декольте от Elie Saab из коллекции осень-зима 2026, украшенном цветком на талии. Образ она дополнила прозрачными чёрными колготками и туфлями Christian Louboutin. Из украшений — изящные золотые часы, серьги, а также обручальное кольцо от Jessica McCormack и обручальное кольцо.

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Вернулась и её короткая прическа, ведь в последнее время она часто появлялась на красной дорожке в париках с длинными волосами.

Том Холланд остался верен своему классическому стилю — он надел темно-синий трикотажный свитер с круглым вырезом поверх голубой рубашки, синие джинсы и черные кожаные ботинки-челси на массивной подошве.

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