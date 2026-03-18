Зендая в белом платье и с кольцом на пальце пришла на премьеру фильма

Зендея / © Associated Press

На премьере своего нового фильма «Любит не любит» Зендая появилась в белом платье, которое легко можно было спутать со свадебным. Однако выбор наряда был тщательно продуманным и подобранным специально в таком оттенке, ведь это намек на сюжет фильма, в котором она сыграла невесту.

Зендея / © Associated Press

Презентация фильма состоялась в Лос-Анджелесе, а платье актрисы было от бренда Vivienne Westwood. Оно выполнено в классическом для бренда дизайне — имело корсет, открытые плечи, драпировку и легкую прямую юбку, в которой было удобно двигаться.

Зендея / © Associated Press

Также платье актрисы украшала шифоновая легкая белая ткань на лифе, которая была элегантно драпирована и продолжалась на спине.

Образ актрисы дополнили туфли от Christian Louboutin, а также серьги-люстры от Chopard с камнями.

Зендея / © Associated Press

На руке у актрисы было золотое обручальное и помолвочное кольцо с бриллиантом, но это часть реквизита к фильму, или действительно ее украшения, подаренные бойфрендом Томом Холландом — неизвестно. Возможно актриса лишь «играет» с публикой, когда появляется с драгоценностями на безымянном пальце, чтобы подогреть интерес к ее фильму.

Зендея / © Associated Press

В картине она сыграла с Робертом Паттинсоном, который также пришел на премьеру еще и в очень нестандартном образе от Dior, поскольку сочетал персиковый костюм и зеленую рубашку.

Роберт Паттинсон и Зендея / © Associated Press

Фильм «Любит не любит» от режиссера Кристоффера Боргли — это стильная, эмоциональная и ироничная история о том, выдержит ли любовь испытание правдой. Главные герои, которых сыграли Роберт и Зендея — Эмма и Чарли — обожают книги и искусство, но накануне свадьбы их отношения оказываются под угрозой из-за неожиданных событий — один из партнеров узнает тревожную правду о другом.

