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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
135
Время на прочтение
1 мин

Зендея и Том Холланд вышли на красную дорожку в Амстердаме и позировали, обнявшись

Актёры продолжают промотур фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», в котором они сыграли главные роли.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Зендея и Том Холланд

Зендея и Том Холланд / © Getty Images

После совместного появления в Мадриде актеры Зендея и Том Холланд отправились в Нидерланды. Пара прибыла в Амстердам, где вместе позировала фотографам на красной дорожке.

За стиль Зендеи вновь отвечал её стилист Лоу Роуч, который подобрал ей наряд от Louis Vuitton из коллекции Resort 2027. В отличие от рекламных туров предыдущих лет, когда образы актрисы откровенно напоминали паутину и костюмы супергероев, на этот раз Зендая и Лоу Роуч выбрали другой подход — актриса носит палитру в стиле «Человека-паука» с чёрными и красными цветами, но без навязчивых отсылок.

Зендея и Том Холланд / © Getty Images

Зендея и Том Холланд / © Getty Images

Актриса надела в Амстердаме короткие шорты и асимметричный жакет с узором. Образ дополнила прическа с кудрями и украшения от Tiffany & Co. Том же выбрал костюм современного дизайна с карманами, рубашку и полосатый галстук.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
135
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