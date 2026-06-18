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- Шоу-бизнес
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Зендея и Том Холланд вышли на красную дорожку в Амстердаме и позировали, обнявшись
Актёры продолжают промотур фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», в котором они сыграли главные роли.
После совместного появления в Мадриде актеры Зендея и Том Холланд отправились в Нидерланды. Пара прибыла в Амстердам, где вместе позировала фотографам на красной дорожке.
За стиль Зендеи вновь отвечал её стилист Лоу Роуч, который подобрал ей наряд от Louis Vuitton из коллекции Resort 2027. В отличие от рекламных туров предыдущих лет, когда образы актрисы откровенно напоминали паутину и костюмы супергероев, на этот раз Зендая и Лоу Роуч выбрали другой подход — актриса носит палитру в стиле «Человека-паука» с чёрными и красными цветами, но без навязчивых отсылок.
Актриса надела в Амстердаме короткие шорты и асимметричный жакет с узором. Образ дополнила прическа с кудрями и украшения от Tiffany & Co. Том же выбрал костюм современного дизайна с карманами, рубашку и полосатый галстук.