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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
290
Время на прочтение
1 мин

Зендея и Том Холланд вышли вместе на красную дорожку, и это было феерическое появление

Актёры начали рекламный тур в поддержку фильма, в котором оба снялись.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Зендея и Том Холланд

Зендея и Том Холланд / © Getty Images

Известная актерская пара — 29-летняя Зендея и 30-летний Том Холланд — появились вместе на мероприятии, посвященном фильму «Человек-паук: Новый день», который состоялся в отеле Four Seasons в Мадриде.

Их появление привлекло значительное внимание международных СМИ, ведь оно произошло после ряда сообщений о том, что пара поженилась на закрытой церемонии в начале марта после пяти лет отношений. На публику в Испании актеры вышли вместе и обнимались.

Зендея и Том Холланд / © Getty Images

Зендея и Том Холланд / © Getty Images

Зендея позировала в чёрном платье от Christian Cowan с облегающим лифом в стиле корсета, вырезом в форме сердца и асимметричной юбкой с бахромой и высоким разрезом сбоку, который акцентировал внимание на ногах. Она дополнила образ туфлями на шпильке в тон, длинными серьгами и «мокрой» прической. Том выбрал черный костюм в сочетании с красной рубашкой, что стало отсылкой к его персонажу из фильма — Человеку-пауку.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
290
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