Зендея носит в обычной жизни футболку с принтом, в которой снялась в фильме "Соперники"

Актриса решила повторить свой киношный образ.
Совсем скоро в прокат выходит новый фильм с участием Зендеи, получивший название "Соперники". Картина рассказывает историю о теннисистах и любовном треугольнике. Судя по трейлеру к фильму, в одном из моментов картины Зендея появится в серой футболке с надписью I Told Ya (я же тебе говорила).
Но точно такую же футболку девушка решила надеть на днях. Актрису сфотографировали в Нью-Йорке, когда она в сопровождении охраны шла к автомобилю.
На Зендеи в тот день был серый плащ, свободные черные штаны и белые туфли. Волосы она распустила и выпрямила. Макияжа на лице у девушки практически не было.
Спортивную мелодраму "Соперники" снял режиссер Лука Гуаданьино. Для съемок в фильме Зендея в течение трех месяцев занималась с профессиональным теннисным тренером. Съемки начались в мае 2022 года в Бостоне. Вместе с ней в фильме также снялись Майк Фейст и Джош О’Коннор.
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