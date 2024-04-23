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Зендея носит в обычной жизни футболку с принтом, в которой снялась в фильме "Соперники"

Зендея носит в обычной жизни футболку с принтом, в которой снялась в фильме "Соперники"

Зендея / Фото: Getty Images

Актриса решила повторить свой киношный образ.

Совсем скоро в прокат выходит новый фильм с участием Зендеи, получивший название "Соперники". Картина рассказывает историю о теннисистах и любовном треугольнике. Судя по трейлеру к фильму, в одном из моментов картины Зендея появится в серой футболке с надписью I Told Ya (я же тебе говорила).

Зендея / © скриншот с видео
Зендея / Фото: скриншот с видео

Но точно такую же футболку девушка решила надеть на днях. Актрису сфотографировали в Нью-Йорке, когда она в сопровождении охраны шла к автомобилю.

На Зендеи в тот день был серый плащ, свободные черные штаны и белые туфли. Волосы она распустила и выпрямила. Макияжа на лице у девушки практически не было.

Зендея / © Getty Images
Зендея / Фото: Getty Images

Спортивную мелодраму "Соперники" снял режиссер Лука Гуаданьино. Для съемок в фильме Зендея в течение трех месяцев занималась с профессиональным теннисным тренером. Съемки начались в мае 2022 года в Бостоне. Вместе с ней в фильме также снялись Майк Фейст и Джош О’Коннор.

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