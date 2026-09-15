Зендея сияна на Emmy 2026 в серебряном образе от Prada и бриллиантах

Зендея / © Associated Press

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30-летняя Зендея посетила 78-ю церемонию вручения премии Emmy в Лос-Анджелесе и в очередной раз продемонстрировала, почему её считают одной из самых стильных звёзд Голливуда. Однако на этот раз внимание привлекло не только выбранное платье, но и прическа.

Зендея / © Associated Press

Зендея предстала перед фотографами в эксклюзивном платье от Prada, украшенном серебристыми пайетками и аппликациями, с прозрачными деталями в зоне декольте и мини-шлейфом. Образ она дополнила часами Rolex и украшениями Mikimoto, среди которых особенно выделялись бриллиантовые серьги общим весом 4,40 карата.

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Зендея / © Associated Press

Новая короткая прическа Зендеи в стиле «пикси» была уложена в непринуждённом текстурированном стиле с акцентным объёмом, благодаря чему её эффектные серьги стали ещё заметнее. Макияж остался естественным, и в нём визажисты использовали розовые румяна и помаду в тон.

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Появление Зендаи на церемонии «Эмми» в этом году стало для неё третьей номинацией в категории «Лучшая актриса драматического сериала» благодаря роли в сериале «Эйфория», за которую она уже дважды становилась победительницей.

Зендея / © Associated Press

Тем не менее она всё же вышла на сцену, чтобы вручить награду за лучшую женскую роль в комедийном сериале Джин Смарт за сериал «Хитрости».

Зендея / © Associated Press

Зендея и Джин Смарт / © Associated Press

И хотя на фотосессии Зендея появилась одна, на церемонию «Эмми» она прибыла со своим мужем Томом Холландом. Пару запечатлели в зале, а также они сидели рядом во время церемонии награждения.

Зендея и Том Холланд / © Associated Press

Зендея и Том Холланд / © Associated Press

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