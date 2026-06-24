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- Шоу-бизнес
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Зендея поразила публику платьем-паутиной и кольцом на пальце
Актриса вновь подогрела слухи о браке со своим бойфрендом и партнёром по фильму.
Зендая сияла на премьере фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» в Риме. Актриса появилась на красной дорожке в редком архивном платье Giorgio Armani из весенней коллекции 1990 года, которое идеально соответствовало тематике фильма.
Её стилист Лоу Роуч рассказал в социальных сетях, что для премьеры в Италии они придерживались простого правила: «В Италии мы носим одежду только от итальянских дизайнеров». Именно поэтому выбор пал на эту редкую вещь от Armani.
Платье состояло из базового слоя телесного цвета, поверх которого был накинут слой прозрачного тюля, полностью расшитого бусинами, которые образовывали узор, похожий на паутину.
Особой деталью платья были крошечные вышитые паучки вдоль сетчатого узора, что ещё больше подчеркивало тематику фильма.
Зендая дополнила свой образ лаконичными украшениями, чтобы не отвлекать внимание от эффектного платья. Однако особое внимание вновь привлекло кольцо с крупным камнем, которое актриса носила на безымянном пальце вместе с золотым обручальным кольцом, ведь недавно стало известно, что она и Том Холланд поженились на тайной церемонии.
Том, кстати, тоже посетил премьеру, ведь он исполняет главную роль в этой франшизе. Пара позировала, обнявшись.