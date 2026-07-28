Зендея повторила образ Эми Адамс от Versace: кому платье идет больше

Зендея / © Getty Images

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Зендея надела на премьеру фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» в Шанхае изысканное платье от Atelier Versace, которое подчеркивало её фигуру. Платье отличалось креативным дизайном: казалось, что в нём были элементы с «голыми» вставками, но на самом деле это было не так.

В платье использованы два вида ткани — белая и бежевая, и именно вторая, благодаря тому, что она была украшена чёрным бисером, создавала иллюзию прозрачности. Также в наряде был высокий разрез, открывающий ноги, длинный шлейф и множество декоративных мелких складок.

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Зендея / © Getty Images

Зендея дополнила платье ещё одним тематическим элементом — большой винтажной брошью в виде паука от известного ювелирного бренда David Webb. В украшении использованы крупный желтый сапфир и бриллианты, а изготовлено оно в 1990-х годах.

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Брошь Зендеи / © Getty Images

Но и платье актрисы — архивное: ранее его носила Эми Адамс на вечеринке Vanity Fair в рамках церемонии вручения премии «Оскар» в 2016 году. Её образ кардинально отличался от лука Зендеи, ведь был выполнен в эстетике Старого Голливуда.

Эми Адамс в 2016 году на церемонии вручения премии «Оскар» от Vanity Fair / © Associated Press

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