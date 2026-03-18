Зендея повторно одела свое платье на светское мероприятие, которому уже 11 лет

Зендея / © Associated Press

Зендея пришла на презентацию фильма «Любит не любит» в Лос-Анджелесе в белоснежном платье от бренда Vivienne Westwood. Актриса выглядела прекрасно и платье идеально сидело на ее фигуре, однако этот наряд не был новым, ведь на самом деле ему уже 11 лет.

Зендея на презентации фильма в Лос-Анджелесе, 2026 год / © Associated Press

Впервые Зендея появилась в этом наряде в 2015 году на церемонии «Оскар». Это был простой, элегантный и изысканный выбор для подобного мероприятия, а дополнила актриса наряд тогда золотым клатчем, драгоценностями и прической с длинными дредами.

Зендея на церемонии «Оскар», 2015 год / © Associated Press

То что это именно то самое платье подтвердил в соцсети стилист актрисы Лоу Роуч, написав: «Что-то старое».

Зендея на церемонии «Оскар», 2015 год / © Associated Press

Фильм «Любит не любит» от режиссера Кристоффера Боргли — это стильная, эмоциональная и ироничная история о том, выдержит ли любовь испытание правдой. Главные герои, которых сыграли Роберт и Зендея — Эмма и Чарли — обожают книги и искусство, но накануне свадьбы их отношения оказываются под угрозой из-за неожиданных событий — один из партнеров узнает тревожную правду о другом.