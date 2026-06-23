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- Шоу-бизнес
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Зендея появилась на красной дорожке в кожаном наряде, который произвёл фурор
Во время промо-тура фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» актриса поразила публику дерзким кожаным нарядом, который привлек к себе всеобщее внимание.
Мероприятие прошло в Берлине, куда Зендея прибыла со своим возлюбленным и коллегой по съемочной площадке Томом Холландом.
Актриса вышла на красную дорожку в наряде от Louis Vuitton, созданном для неё по индивидуальному заказу. Наряд состоял из укороченного жилета и эффектно драпированной макси-юбки со шлейфом.
Она ещё больше подчеркнула свой стиль серьгами с голубыми драгоценными камнями, напоминавшими паутину, и кольцом от дизайнера Лидии Кортей. Смелое сочетание идеально вписывалось в тематику фильма.
Ранее актриса продемонстрировала черное платье от Christian Cowan с облегающим лифом в стиле корсета, вырезом в форме сердца и асимметричной юбкой с бахромой.