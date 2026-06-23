Зендея появилась на красной дорожке в кожаном наряде, который произвёл фурор

Зендея / © Getty Images

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Мероприятие прошло в Берлине, куда Зендея прибыла со своим возлюбленным и коллегой по съемочной площадке Томом Холландом.

Актриса вышла на красную дорожку в наряде от Louis Vuitton, созданном для неё по индивидуальному заказу. Наряд состоял из укороченного жилета и эффектно драпированной макси-юбки со шлейфом.

Зендея / © Getty Images

Она ещё больше подчеркнула свой стиль серьгами с голубыми драгоценными камнями, напоминавшими паутину, и кольцом от дизайнера Лидии Кортей. Смелое сочетание идеально вписывалось в тематику фильма.

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Зендея / © Getty Images

Ранее актриса продемонстрировала черное платье от Christian Cowan с облегающим лифом в стиле корсета, вырезом в форме сердца и асимметричной юбкой с бахромой.

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