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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
242
Время на прочтение
1 мин

Зендея появилась на красной дорожке в кожаном наряде, который произвёл фурор

Во время промо-тура фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» актриса поразила публику дерзким кожаным нарядом, который привлек к себе всеобщее внимание.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Зендея

Зендея / © Getty Images

Мероприятие прошло в Берлине, куда Зендея прибыла со своим возлюбленным и коллегой по съемочной площадке Томом Холландом.

Актриса вышла на красную дорожку в наряде от Louis Vuitton, созданном для неё по индивидуальному заказу. Наряд состоял из укороченного жилета и эффектно драпированной макси-юбки со шлейфом.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Она ещё больше подчеркнула свой стиль серьгами с голубыми драгоценными камнями, напоминавшими паутину, и кольцом от дизайнера Лидии Кортей. Смелое сочетание идеально вписывалось в тематику фильма.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Ранее актриса продемонстрировала черное платье от Christian Cowan с облегающим лифом в стиле корсета, вырезом в форме сердца и асимметричной юбкой с бахромой.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
242
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