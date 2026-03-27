Зендея появилась на премьере фильма в платье с глубоким декольте, которое ранее неоднократно надевала Кейт Бланшетт

Зендея / © Getty Images

Реклама

Зендая посетила премьеру романтической комедии «Любит не любит» (The Drama), которая состоялась в кинотеатре «Адриано» в Риме. Актриса была в отличном настроении: она охотно фотографировалась с поклонниками и раздавала автографы.

Зендая / © Associated Press

На фотозоне Зендая позировала вместе со своим коллегой по ленте Робертом Паттинсоном, с которым они сыграли жениха и невесту.

Зендая и Роберт Паттинсон / © Associated Press

На мероприятии актриса предстала в эффектном черном платье макси от Armani Privé, которое ранее дважды надевала Кейт Бланшетт. Это платье — из личного архива Бланшетт.

Реклама

Зендая / © Getty Images

Кейт Бланшетт

Наряд имел глубокое декольте, обрамленное крупными черными камнями — ониксом, скульптурный крой на бедрах, юбку-клеш и небольшой шлейф. Он прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.

Зендая / © Associated Press

Появление Зендаи в черном платье удивило поклонников, ведь все предыдущие наряды во время промотура «Любит не любит» были вдохновлены свадебными белыми образами.

Зендая / © Associated Press

Свой аутфит актриса дополнила черными туфлями-лодочками, стильной волнистой прической боб с боковым пробором и челкой, которая игриво спадала ей на лоб и глаза, а также насыщенным макияжем с акцентом на глазах.

© Associated Press

Зендая завершила лук украшениями от Louis Vuitton: бриллиантовыми серьгами и кольцом.

Реклама

© Associated Press

Кстати, Бланшетт впервые надела это платье на церемонию вручения премии Гильдии киноактеров в 2022 году.

Кейт Бланшетт в 2022 году / © Associated Press

Затем в этом наряде она появилась на Венецианском кинофестивале в 2025 году.

Кейт Бланшетт в 2025 году / © Associated Press

Напомним, несколько дней назад на премьере ленты в Париже Зендея блистала в белом платье с открытой спиной и большим черным бантом-шлейфом от Louis Vuitton.

Фильм «Любит не любит» выйдет на широкие экраны украинских кинотеатров 1 апреля, а допремьерные показы стартуют с 31 марта.