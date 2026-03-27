- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 226
- Время на прочтение
- 2 мин
Зендея появилась на премьере фильма в платье с глубоким декольте, которое ранее неоднократно надевала Кейт Бланшетт
Актриса во время промотура ленты "Любит не любит" сменила свой белоснежный стиль на черный.
Зендая посетила премьеру романтической комедии «Любит не любит» (The Drama), которая состоялась в кинотеатре «Адриано» в Риме. Актриса была в отличном настроении: она охотно фотографировалась с поклонниками и раздавала автографы.
На фотозоне Зендая позировала вместе со своим коллегой по ленте Робертом Паттинсоном, с которым они сыграли жениха и невесту.
На мероприятии актриса предстала в эффектном черном платье макси от Armani Privé, которое ранее дважды надевала Кейт Бланшетт. Это платье — из личного архива Бланшетт.
Наряд имел глубокое декольте, обрамленное крупными черными камнями — ониксом, скульптурный крой на бедрах, юбку-клеш и небольшой шлейф. Он прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.
Появление Зендаи в черном платье удивило поклонников, ведь все предыдущие наряды во время промотура «Любит не любит» были вдохновлены свадебными белыми образами.
Свой аутфит актриса дополнила черными туфлями-лодочками, стильной волнистой прической боб с боковым пробором и челкой, которая игриво спадала ей на лоб и глаза, а также насыщенным макияжем с акцентом на глазах.
Зендая завершила лук украшениями от Louis Vuitton: бриллиантовыми серьгами и кольцом.
Кстати, Бланшетт впервые надела это платье на церемонию вручения премии Гильдии киноактеров в 2022 году.
Затем в этом наряде она появилась на Венецианском кинофестивале в 2025 году.
Напомним, несколько дней назад на премьере ленты в Париже Зендея блистала в белом платье с открытой спиной и большим черным бантом-шлейфом от Louis Vuitton.
Фильм «Любит не любит» выйдет на широкие экраны украинских кинотеатров 1 апреля, а допремьерные показы стартуют с 31 марта.