Зендея появилась на публике в футболке с изображением Эдварда Каллена из "Сумерек"

Зендея

Несмотря на то, что фильм «Сумерки» вышел аж 18 лет назад, он продолжает пользоваться популярностью и стал важным пластом мировой поп-культуры. Поскольку с участием Роберта Паттинсона вышел новый ромком «Любит не любит», актера снова не обошли стороной вопросы о его самой известной роли — вампира Эдварда Каллена. Во время интервью Canal+ репортер поднял вечный вопрос о хитовой франшизе и спросил: «Команда Джейкоба или команда Эдварда?»

Зендея ответила, что она за команду Эдварда и добавила: «Да, мне нужно получить, знаешь, мерч», — сказала Зендая. «Мне нужно получить все это».

И как оказалось, эти слова не были просто шуткой, ведь в рамках промо-тура актриса посетила Electric Cinema в лондонском Ноттинг-Хилл, чтобы удивить публику во время показа своего нового фильма «Любит не любит» и одета была в футболку-мерч фильма «Сумерки» с изображением Эдварда Каллена.

