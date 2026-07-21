Зендея появилась на публике в новом образе: с такой челкой актриса раньше еще не появлялась

Зендея / © Getty Images

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Американская актриса Зендея вновь удивила поклонников: во время презентации фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» она появилась перед камерами в драматическом образе. Она надела атласное платье от Ashi Studio из коллекции 2026 года.

Платье имело высокий воротник, длинные рукава и юбку со шлейфом. Главными акцентами платья стали такие детали, как оборка на рукавах, которая была настолько длинной, что целком волочилась по полу, и кружевная вставка на груди и на одном рукаве — это была интересная и креативная деталь.

Зендея / © Getty Images

Однако не осталась незамеченной и новая прическа девушки — Зендая надела парик с короткой прямой челкой. Раньше актриса с такой прической не появлялась.

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Это её появление состоялось после того, как звезда вышла к фотографам в наряде от бренда Vetements, который включал серую длинную рубашку, которую она стилизовала как платье, а также белый пиджак и галстук.

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