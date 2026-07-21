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- Шоу-бизнес
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Зендея появилась на публике в новом образе: с такой челкой актриса раньше еще не появлялась
Её образ был драматичным и необычным, поэтому привлекал внимание публики.
Американская актриса Зендея вновь удивила поклонников: во время презентации фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» она появилась перед камерами в драматическом образе. Она надела атласное платье от Ashi Studio из коллекции 2026 года.
Платье имело высокий воротник, длинные рукава и юбку со шлейфом. Главными акцентами платья стали такие детали, как оборка на рукавах, которая была настолько длинной, что целком волочилась по полу, и кружевная вставка на груди и на одном рукаве — это была интересная и креативная деталь.
Однако не осталась незамеченной и новая прическа девушки — Зендая надела парик с короткой прямой челкой. Раньше актриса с такой прической не появлялась.
Это её появление состоялось после того, как звезда вышла к фотографам в наряде от бренда Vetements, который включал серую длинную рубашку, которую она стилизовала как платье, а также белый пиджак и галстук.