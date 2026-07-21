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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

Зендея появилась на публике в новом образе: с такой челкой актриса раньше еще не появлялась

Её образ был драматичным и необычным, поэтому привлекал внимание публики.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Зендея

Зендея / © Getty Images

Американская актриса Зендея вновь удивила поклонников: во время презентации фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» она появилась перед камерами в драматическом образе. Она надела атласное платье от Ashi Studio из коллекции 2026 года.

Платье имело высокий воротник, длинные рукава и юбку со шлейфом. Главными акцентами платья стали такие детали, как оборка на рукавах, которая была настолько длинной, что целком волочилась по полу, и кружевная вставка на груди и на одном рукаве — это была интересная и креативная деталь.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Однако не осталась незамеченной и новая прическа девушки — Зендая надела парик с короткой прямой челкой. Раньше актриса с такой прической не появлялась.

Это её появление состоялось после того, как звезда вышла к фотографам в наряде от бренда Vetements, который включал серую длинную рубашку, которую она стилизовала как платье, а также белый пиджак и галстук.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
58
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