Зендея снова похвасталась золотым кольцом на пальце, но на этот раз в Риме
Актриса активно занимается продвижением своего нового фильма.
Зендею сфотографировали папарацци в Риме, когда она шла в Капитолий, чтобы принять участие в фотосессии со своим коллегой по фильму «Любит не любит» Робертом Паттинсоном. Актриса надела черный оверсайз костюм со штанами и жакетом, а также белую нестандартную блузу с воротником-стойкой.
Короткие волосы актриса уложила в легкие «небрежные» волны, дополнила лук макияжем и украшениями от ювелирного бренда Messika. Зендея выглядела невероятно — была элегантной, женственной и очень стильной.
Это был образ, который привлекал внимание, однако больше всего снова все обратили внимание на золотое лаконичное обручальное кольцо на ее пальце.
Носит это украшение актриса, потому что вышла замуж за своего бойфренда Тома Холланда, или это просто способ привлечь внимание к фильму, продвижением которого она сейчас занимается — неизвестно.
Тем не менее, во время промо-тура к фильму «Любит не любит» актриса и ее стилист Лоу Роуч выбрали интересную тактику — решили подбирать образы в соответствии со старой англоязычной поговоркой-приметой «Something old, something new, something borrowed, something blue, and a sixpence in your shoe», которая переводится так: «Что-то старое, что-то новое, что-то одолженное, что-то голубое, и шестипенсовая монета в туфле». Согласно этой старой традиции если невеста все это сделает, то ее брак обязательно будет счастливым.
Актриса уже надевала «что-то старое» — собственное белое платье от Vivienne Westwood, которое носила когда-то на «Оскаре».
Также она демонстрировала «что-то новое» — белое новое платье от Louis Vuitton со шлейфом.
Ее «чем-то одолженным» стало черное платье Armani Prive, которое она взяла у актрисы Кейт Бланшетт.
Вероятно следующий шаг актрисы — это «что-то голубое».