Зендея сияла в потрясающем наряде, изготовленном из 65 тысяч шелковых перьев

Зендея / © Associated Press

2 апреля в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Любит не любит» в котором главные роли исполнили Зендея и Роберт Паттинсон. Появление 29-летней звезды привлекло очень много внимания, ведь ее сенсационное платье стало главной темой для обсуждений и даже затмило сам фильм.

Зендая и ее стилист Лоу Роуч всегда были тандемом, который умеет создать зрелище на красной дорожке, но кажется в этот раз они превзошли самих себя. Актриса надела черно-голубое платье от Модного дома Schiaparelli от-кутюр с перьями.

Ее платье без бретелек формованного кроя из черной жесткой сетки было украшено вышивкой с радиальным эффектом из 65 тысяч перьев зимородка синего цвета и черного шелка, выполненной гладью в 27 различных оттенках синего.

Также у платья была многослойная расклешенная юбка из прозрачных слоев тюля и сетки. На создание этого платья было потрачено примерно 8 тысяч часов работы.

Дополняли ее образ украшения от Tiffany & Co. с бриллиантами и сапфирами, а под юбкой актрисы остались незамеченными туфли не менее куо+тюрные и изысканные, чем ее платье, ведь были изготовлены в виде птиц. Эти туфли Лоу Роуч показал в Instagram.

Туфли Зендеи

Также голубое платье актрисы стало отсылкой к древней англоязычной поговорке-примете «Something old, something new, something borrowed, something blue, and a sixpence in your shoe», которая переводится так: «Что-то старое, что-то новое, что-то одолженное, что-то голубое, и шестипенсовая монета в туфле». Согласно этой старой традиции — если невеста все это сделает, то ее брак обязательно будет счастливым. Платье Schiaparelli стало ее «чем-то синим» о чем стилист сам намекнул.

Пост стилиста Лоу Роуча

