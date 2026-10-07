Зендея удивила модным ремейком: актриса вернулась к образу из промо-тура "Одиссеи"

Зендея / © Associated Press

Реклама

Зендея решила напомнить о своём громком промо-туре к фильму «Одиссея», когда посетила показ Louis Vuitton в рамках Недели моды. Для выхода она выбрала часть образа, в котором ранее появлялась во время промокампании фильма Кристофера Нолана.

На показе Зендея появилась в белой кружевной куртке с объёмными воланами вдоль воротника и рукавов. Она сочетала эту эффектную вещь с простой белой майкой и синими джинсами. Образ актрисы дополнили белые туфли-лодочки, а главной деталью стала её стрижка пикси.

Реклама

Зендея / © Getty Images

На парижской премьере фильма «Одиссеи» 8 июля Зендея уже появлялась в этой же кружевной куртке, но тогда сочетала её с прозрачной юбкой с разрезами по бокам. Специально созданный для неё образ от Louis Vuitton также имел вырез в области живота, кружевной декор и длинный шлейф.

Реклама

Зендея / © Associated Press

Напомним, что в «Одиссее» она сыграла Афину — богиню мудрости и войны. Промотур фильма охватил несколько городов мира — от Лондона до Нью-Йорка, а над образами звезды вновь работал её стилист Лоу Роуч.

Новости партнеров