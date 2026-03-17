Зендея в двух роскошных образах попала под прицел папарацци после "Оскара"

Зендея / © Getty Images

Сразу после того, как в Лос-Анджелесе отгремела церемония «Оскар», где лучшей актрисой года назвали Джесси Бакли, еще одна самая обсуждаемая звезда месяца — актриса Зендея — попала под прицел папарацци. Девушку сфотографировали дважды — когда она шла на шоу Джимми Киммела, а также после него.

Зендея продемонстрировала в тот день два образа. Первый лук актрисы был в стиле кэжуал от Moschino, хотя повседневным его назвать трудно. Она надела серый оверсайз костюм с жакетом и бермудами, который носила в сочетании с белой креативной рубашкой с длинными воланами на манжетах. Также на Зендее были белые туфли Christian Louboutin со знаменитой красной подошвой.

В эфире Зендея появилась в очень романтическом платье от Alexander McQueen из коллекции осень-зима 2026. Этот изысканный и легкий наряд был из полупрозрачного шифона в цветочный принт и с интересными деталями, в частности: халтером, складками под грудью, асимметричными слоями юбки и асимметричным подолом.

Платье актриса сочетала с яркими голубыми туфлями-лодочками на каблуках и несколькими украшениями, среди которых было и ее обручальное кольцо на пальце.

Напомним, что на «Оскаре» в этом году актриса также появилась, однако не как номинантка, а как одна из тех, кто объявлял победителей. И несмотря на то, что она не вышла на красную дорожку, вышла на сцену и ее образ был роскошным — Зендея надела платье цвета мокко и с разрезом до бедра от Louis Vuitton.

Роберт Паттинсон и Зендея на «Оскаре» / © Getty Images