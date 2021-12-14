Зендея в откровенном платье и Том Холланд в костюме: пара блистала на премьере "Человека-паука"

Зендея в откровенном платье и Том Холланд в костюме: пара блистала на премьере "Человека-паука"

Зендея и Том Холланд посетили премьерный показ "Человека-паука" в Лос-Анджелесе.

Мероприятие состоялось в театре Regency Village в понедельник, 13 декабря 2021 года, в Лос-Анджелесе.

Зендея / Associated Press

Они – пара не только на экране. В ноябре 25-летняя Зендея подтвердила, что у нее отношения с 25-летним Томом Холландом. Поэтому перед камерами собравшихся в этот вечер фотографов они позировали, не скрывая чувств друг к другу.

Зендея надела весьма пикантное платье на тонких бретельках с глубоким V-образным декольте и разрезом от Maison Valentino. Платье телесного цвета было почти без спинки, за исключением тонких черных перекрещенных бретелей, и было украшено черными бусинами, напоминающими паутину. Актриса дополнила образ туфлями Christian Louboutin, которые также сверкали, и заплела волосы в косы, доходившие до талии. На голове у нее была вышитая бисером и кружевная маска для глаз, которая напоминала черного паука. У девушки был насыщенный вечерний макияж, а в ушах сверкали серьги с камнями.

Зендея / Associated Press

Зендея / Associated Press

Том Холланд тоже выглядел роскошно в шоколадном костюме от Prada и гладких ботинках Christian Louboutin на толстом блочном каблуке. Он надел белоснежную рубашку и галстук.

Том Холланд и Зендея / Associated Press

Ранее Зендея и Том побывали в Лондоне, где в начале декабря состоялся фотоколл фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

Зендея и Том Холланд / Associated Press

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