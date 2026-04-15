Зендея в "песчаном" костюме продемонстрировала свою любовь к модным экспериментам

Режиссер Дени Вильнев (справа) и актеры Тимоти Шаламе и Зендея / © Associated Press

В Лас-Вегасе стартовал CinemaCon, который посетили режиссер Дени Вильнев и актеры Тимоти Шаламе и Зендея, чтобы рассказать о предстоящей третьей части фильма «Дюна». Они выступили во время презентации Warner Bros. и приняли участие в фотосессии.

Зендея была непревзойденной, а ее образ подобран стилистом Лоу Роучес идеально, ведь напоминал песчаные дюны, которые зрители видят в фильмах Вильнева. Актриса была одета в костюм от Модного дома Schiaparelli из коллекции осень-зима 2026, который включал приталенный жакет и юбку-карандаш.

Жакет был однобортным и выполнен из телесного корсетного туаля, покрытого многочисленными слоями джерси и наполнителя, что создавало эффект глубины, с акцентными формованными бедрами.

Телесные туфли, которые актриса обула, были от бренда Christian Louboutin и прекрасно дополняли костюм. Также Зендея уложила волосы назад, а ее макияж был лаконичным и тоже в бежевой гамме.

На мероприятии зрителям показы первые семь минут фильма. Также режиссер рассказал, что третья и последняя часть истории — это «триллер, насыщенный экшеном, более напряженный и определенно более эмоциональный». В новом фильме, сказал он, проходит 17 лет, и это «совсем другой мир», где «кошмары» Атрейдеса стали реальностью, а сам он вынужден иметь дело с «последствиями своих решений».

Фильм является «историей искупления», отметил Вильнев: «Но сердцем фильма все еще остается история любви Чани и Пола, хотя теперь это скорее сломанная любовь».