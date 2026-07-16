Зендея вновь появилась в образе богини Афины и стала сенсацией дня

Зендея / © Getty Images

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Актриса продолжает промо-тур в поддержку фильма Кристофера Нолана «Одиссея», в котором она сыграла роль богини Афины. Стилист звезды Лоу Роуч снова сумел удивить, ведь подобрал для девушки образ, который идеально вписался в концепцию и продемонстрировал, что Роуч пытается вписывать античные элементы в образы Зендеи.

На Зендее было золотое платье от бренда Jitrois. Верхняя часть наряда выделялась высоким воротником и рельефными горизонтальными линиями, создававшими впечатление металлических доспехов и напоминавшими Афину — богиню мудрости и войны.

Зендея / © Getty Images

Нижняя часть платья была сшита из блестящей ткани, повторявшей линии тела, а глубокий разрез подчеркивал её бесконечно длинные ноги. Также актриса дополнила образ туфлями на каблуках и прической с длинными волосами.

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Ее второй образ также был вдохновлен эстетикой Древней Греции. Серое платье Зендеи было от Pamella Roland из коллекции осень-зима 2026. Легкое шифоновое платье, украшенное множеством складок и глубоким декольте, казалось идеальным выбором для актрисы и, несомненно, стало новой современной интерпретацией греческой мифологии.

Зендея / © Getty Images

Во время презентации фильма «Одиссея» 29-летняя американская актриса также появилась в одном из своих лучших образов — в белом платье от Matières Fécales, в котором она напоминала ангела.

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