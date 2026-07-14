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- Шоу-бизнес
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Зендею сфотографировали в оригинальном платье с вырезами — наряд был от известного бренда
Зендея сейчас находится в Нью-Йорке для продвижения нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея».
Во время пресс-тура актриса решила удивить всех новой прической — кудрявым каре — а также интересным платьем.
Зендею сфотографировали, когда она в сопровождении своей команды шла по улице. Стилист звезды подобрал ей креативное белое платье от Jacquemus из коллекции весна-лето 2027, отличавшееся необычным дизайном. Наряд имел асимметричную юбку, а по бокам и на животе его украшали вырезы и скрученная ткань.
Кроме того, в образе Зендеи были белые туфли на каблуках с бантиками, а в ушах у неё можно заметить серебряные серьги, которые она также носила с платьем от Alberta Ferretti из коллекции 2008 года и сандалиями-гладиаторами от бренда Sophia Webster.