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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

Зендею сфотографировали в оригинальном платье с вырезами — наряд был от известного бренда

Зендея сейчас находится в Нью-Йорке для продвижения нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея».

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Зендея

Зендея / © Getty Images

Во время пресс-тура актриса решила удивить всех новой прической — кудрявым каре — а также интересным платьем.

Зендею сфотографировали, когда она в сопровождении своей команды шла по улице. Стилист звезды подобрал ей креативное белое платье от Jacquemus из коллекции весна-лето 2027, отличавшееся необычным дизайном. Наряд имел асимметричную юбку, а по бокам и на животе его украшали вырезы и скрученная ткань.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Кроме того, в образе Зендеи были белые туфли на каблуках с бантиками, а в ушах у неё можно заметить серебряные серьги, которые она также носила с платьем от Alberta Ferretti из коллекции 2008 года и сандалиями-гладиаторами от бренда Sophia Webster.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
28
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