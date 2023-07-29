Жалеет об этом: Кайли Дженнер впервые рассказала, что делала пластику груди

25-летняя модель, бизнеследи и звезда реалити Кайли Дженнер сделала пластику груди шесть лет назад, но только сейчас публично призналась в этом.

Кайли призналась, что когда ей было 19 лет, она сделала пластику груди и увеличила ее. Об этом девушка рассказала в последнем эпизоде ​​The Kardashians и объяснила, что она легла под нож, прежде чем родить своего первого ребенка, дочь Сторми, которой сейчас пять лет.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

Однако сейчас Дженнер сожалеет о тогдашнем своем решении.

"У меня была красивая грудь, натуральная, просто великолепная, идеального размера, идеальная во всем. Я просто хочу, чтобы я никогда не увеличивала ее с самого начала. Я бы порекомендовала всем, кто думает об этом, подождать до рождения детей", - заявила Кайли.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

Кайли Дженнер также рассказала, что с тех пор, как она стала мамой, она изменила свое отношение к своей внешности и призналась, что была бы опустошена, если бы ее дочь Сторми захотела пойти по ее стопам, пишет Daily Mail.

"У меня есть дочь, я была бы убита горем, если бы она захотела изменить свое тело в 19 лет", — добавила она. "Она самая красивая на свете, я хочу быть лучшей мамой и лучшим примером для нее. Хотела бы я быть ею и делать все по-другому, потому что я бы ничего не трогала", - говорит Кайли сейчас.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

Также Кайли увеличивала губы, но результатом этой работы она, похоже, осталась довольна.

Читайте также: