Жан-Поль Бельмондо: архивные снимки легендарного актера

Жан-Поль Бельмондо в фильме "Профессионал", 1981 год / Getty Images

Мы собрали 10 архивных фото из жизни французского актера.

Сегодня, 6 сентября, в возрасте 88 лет ушел из жизни гениальный французский актер Жан-Поль Бельмондо. За время своей творческой жизни он стал настоящей иконой кинематографа. Славу талантливого актера Жан-Поль получил после великолепного исполнения роли неприкаянного преступника Мишеля Пуакара в фильме Жана-Люка Годара "На последнем дыхании" в 1959 году. После этого Бельмондо сыграл еще десятки запоминающихся ролей в картинах, в которых он будет жить вечно.

Мы собрали для вас 10 самых ярких архивных снимков из жизни Жана-Поля.

Жан-Поль Бельмондо, его первая жена Элоди Константен и актриса Франсуаза Арнул (слева) перед открытием Международного кинофестиваля в Берлине 23 июня 1962 года / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо репетирует выступление на мотоцикле на канате в цирке Медрано в Париже, 1963 год / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо и Жанна Моро, 1963 год / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо позирует фотографу в Ла Напуль, недалеко от Канн, Франция, 6 мая 1964 года / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо в фильме Луи Малья "Вор" в Париже, август 1966 год / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо в 1967 году / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо (слева) и Ален Делон (справа) на съемках фильма Жака Дере "Борсалино" в 1969 году в Марселе, Франция / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо и итальянская актриса Лаура Антонелли прибыли в Дом фестивалей на презентацию фильма "Стависки" 16 июня 1974 года / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо в фильме "Профессионал", 1981 год / Getty Images

Жан-Поль Бельмондо во дворце фестивалей в Каннах, 16 мая 1988 года / Associated Press

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