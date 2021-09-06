Жан-Поль Бельмондо: архивные снимки легендарного актера

Мы собрали 10 архивных фото из жизни французского актера.
Сегодня, 6 сентября, в возрасте 88 лет ушел из жизни гениальный французский актер Жан-Поль Бельмондо. За время своей творческой жизни он стал настоящей иконой кинематографа. Славу талантливого актера Жан-Поль получил после великолепного исполнения роли неприкаянного преступника Мишеля Пуакара в фильме Жана-Люка Годара "На последнем дыхании" в 1959 году. После этого Бельмондо сыграл еще десятки запоминающихся ролей в картинах, в которых он будет жить вечно.
Мы собрали для вас 10 самых ярких архивных снимков из жизни Жана-Поля.