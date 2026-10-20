Жанель Моне в платье-бабочке: актриса поразила скульптурным нарядом на красной дорожке

Жанель Моне / © Associated Press

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Красная дорожка — идеальное место для модных экспериментов, но Жанель Моне решила пойти ещё дальше и превратила свой выход в настоящую феерию эмоций. На гала-вечере Академического музея кинематографа в Лос-Анджелесе актриса появилась в невероятном кутюрном платье, напоминавшем гигантскую бабочку.

Для мероприятия Моне выбрала наряд от Robert Wun из коллекции осень 2026 года. Платье было украшено мерцающими элементами и привлекало внимание необычным силуэтом, ведь у модели в ней были очень объёмные бёдра, создававшие выразительную скульптурную форму, а в верхней части наряда были огромные крылья бабочки. Благодаря сочетанию цвета, фактуры и архитектурных деталей платье скорее напоминало произведение искусства, чем традиционное вечернее платье.

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Жанель Моне / © Associated Press

Особый шарм образу придавал контраст между тёмной основой и мерцающими синими блестками. Свет подчеркивал фактуру ткани, благодаря чему платье меняло свой вид в зависимости от ракурса.

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Дженель Моне давно известна своей любовью к смелым модным решениям, поэтому такой наряд вполне соответствует её стилю. Она не просто надела дизайнерское платье, а продемонстрировала, как высокая мода может выходить за рамки привычных представлений о вечернем образе и превращаться в искусство.

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