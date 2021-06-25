Жара в городе: Эшли Грэм опубликовала фото в купальнике

Модель Plus size никогда не стеснялась показывать свои откровенные фотографии поклонникам.

В Instagram 33-летняя Эшли Грэм опубликовала очередной такой снимок, на котором запечатлена в голубом купальнике. В руках знаменитость держит стакан с прохладным напитком. А поверх купальника на ней накинута рубашка.

Ранее в своей публикации Грэм призывала и других женщин не стесняться своего тела и смело носить то, что хочется в жаркую погоду. В публикации Эшли тогда написала, что знает, каково это стесняться своего тела и оголяться на публике. А еще запостила целую серию снимков других девушек, которые не постеснялись раздеться и призвала полюбить себя.

Грэм давно не стесняется показывать себя в купальнике и даже без него. Ее подписчики в комментариях часто пишут ей благодарности за это.

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