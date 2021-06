Жасмин Сандерс в "голом" платье пришла на вечеринку по случаю своего юбилея

Немецко-американская модель устроила вечеринку по случаю своего 30-летия.

Жасмин Сандерс отпраздновала юбилей на вечеринке Tone It Up - The Best by Jasmine Sanders Launch в Западном Голливуде. На вечеринке звезда предстала в двух разных образах, но она были весьма пикантными.

Перед камерами модель появилась в красном откровенном платье, которое состояло из двух полосок спереди и сзади, которые связывались тонкими завязками на бедрах и на спине. Девушка была в красных трусах и специально фотографировалась так, чтоб было хорошо видно ее фигуру с разных ракурсов.

А вот чтобы задуть свечи на торте Жасмин переоделась в золотистое платье с россыпью камней и пайеток. Наряд красиво подчеркивал зону декольте звезды. Дополнила праздничный аутфит Сандерс несколькими браслетами, колье на шее и насыщенным макияжем.

