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Жасмин Тукс сверкнула ягодицами в прозрачном платье

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Жасмин Тукс сверкнула ягодицами в прозрачном платье

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

30-летняя модель имеет роскошную фигуру.

Знаменитость опубликовала серию фотографий в своем блоге в Instagram, на которых позировала в черном прозрачном платье, под которым было черное боди. Талию модели подчеркивал плетеный пояс.

Жасмин сфотографировали в узком проходе между двух стен на ступеньках. Девушка предстала на нескольких снимках, сделанных крупным планом, позируя перед камерой и передом и задом.

Ранее Тукс публиковала снимки в кофейном бельевом платье на тонких бретельках, которое подчеркивало ее фигуру. А еще раньше показывала, как выглядит в купальнике. До лета еще далеко, но на новогодние каникулы многие звезды как раз отправляются в теплые края и купальник очень даже может пригодится и Жасмин.

(листайте фото вправо)

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