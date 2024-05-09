Ждет первенца: Хейли Бибер в белом кружевном платье показала беременный живот

Хейли Бибер беременна первенцем. Об этом модель сообщила в Instagram, опубликовав фото и видео, на которых она засветила беременный живот.

Хейли и Джастин Биберы

Модель вместе с мужем Джастином Бибером устроили фотосессию на природе. Хейли позировала в белом обтягивающем кружевном платье с обнаженной линией плеч, хорошо подчеркнувшей ее округленный живот. На голове у нее был белый кружевной платок-накидка, который был похож на фату. Черные солнцезащитные очки и букет полевых цветов завершили красивый лук Хейли.

Хейли и Джастин Биберы

Хейли и Джастин Биберы

На видео Джастин нежно целует и обнимает жену, а также фотографирует ее.

Хейли и Джастин Биберы

Напомним, Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились в сентябре 2018 года.

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