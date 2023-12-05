Ждет второго ребенка: актриса Алисия Викандер перестала скрывать беременность и появилась на публике

Оскароносную актрису ждет пополнение в семье.
Шведская актриса Алисия Викандер спровоцировала слухи о своей второй беременности, когда появилась в полупрозрачном темно-синем платье от Louis Vuitton на красной дорожке гала-концерта Музея киноакадемии.
У платья были длинные полупрозрачные рукава, высокая горловина и небольшие рюши на декольте. Под платьем у нее был топ и высокие трусы, которые было видно из-под прозрачного наряда. Образ она дополнила обувью на высоких каблуках, бриллиантовыми украшениями и высокой прической.
Также заметно, что актриса беременна, но она это не комментировал и никаких публичных заявлений и фото не публиковала.
У Алисии и ее мужа - актера Майкла Фассбендера - есть двухлетний сын, который родился в 2021 году, но до того, как стать родителями, они пережили выкидыш. О своем горьком опыте она открыто и откровенно расказывала не одном интервью.
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