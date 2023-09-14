Ждет второго ребенка: Сиенна Миллер продемонстрировала большой беременный живот на фэшн-ивенте

Это первый публичный выход актрисы после того, как стало известно о ее беременности.

41-летняя Сиенна Миллер посетила состоявшийся в Лондоне фэшн-ивенте Vogue World. Это первое появление звезды на публике после того, как стало известно, что она ждет второго ребенка.

На мероприятие атриса пришла в кремовом атласном костюме от бренда Schiaparelli, который состоял из рубашки с драпировкой, больше похожей на топ, и объемной юбки длины миди. Сиенна продемонстрировала уже достаточно большой беременный живот.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

Аутфит Миллер дополнила черными капроновыми колготами и экстравагантными прозрачными туфлями с черным мысом в виде пальцев и на шпильках.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

Звезда собрала волосы сзади, сделала макияж в нежных оттенках и украсила уши длинными массивными серьгами с глазами.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

Напомним, Сиенна Миллер беременна от своего бойфренда – 26-летнего Оли Грина, с которым подтвердила отношения в феврале прошлого года. У актрисы есть 10-летняя дочь от бывшего возлюбленного Тома Старриджа.

О второй беременности Сиенны стало известно в конце августа, когда она засветила округлый живот в бикини во время отдыха на Ибице.

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