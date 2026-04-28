Желто-голубые цвета — всегда хороший выбор: стильную Тейлор Свифт запечатлели папарацци
Звезда выбрала вещи в своем любимом романтическом стиле.
Известную певицу Тейлор Свитф заметили в Нью-Йорке, когда она выходила из здания после ужина со своим отцом. Звезда выглядела потрясающе, ведь выбрала романтическое голубое платье, которое очень ей подходило.
Она носила наряд с квадратным декольте и длины миди, который был выполнен из ткани в белую и голубую полоску. Это было платье от бренда Staud Wells, стоимость которого около 325 долларов, что для состояния Тейлор кажется очень бюджетным вариантом.
Дополнила певица платье сумкой Lady Dior в потрясающем желтом оттенке и цветочным тиснением. Этот аксессуар уже относится к дорогому сегменту вещей и его стоимость составляет более 9 тысяч долларов.
Также в образе Тейлор можно заметить такие аксессуары как босоножки от Christian Louboutin и золотой браслет с опалами Darlene De Sedle за 32 тысячи долларов и серьги.
Также ранее певица пришла на вручение наградiHeartRadio Music Awards 2026, мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе. Тейлор выбрала для мероприятия мятно-зеленый бархатный корсет и мини-юбку от бренда Wiederhoeft.