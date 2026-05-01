Жена актера Мэттью Макконахи — Камила Алвес — позировала в платье с пайетками на мероприятии
Женщина выбрала простой фасон платья, однако наряд был роскошно декорирован.
Камила Алвес Макконахи посетила 14-й ежегодный гала-вечер Mack, Jack & McConaughey, который традиционно провели в Техасе. Это ежегодное благотворительное мероприятие, основанное актером Мэтью Макконахи вместе с его друзьями — музыкантом Джеком Ингремом и футбольным тренером Маком Брауном.
Она выбрала для своего появления гламурное макси-платье, которое идеально подчеркивало фигуру. Наряд был полностью расшит пайетками и бисером, поэтому несмотря на лаконичный фасон, роскошно сиял и выглядел празднично.
Также мероприятие посетили Мэтью Макконахи и его с Камилой дети. Под прицел фотографов попала 16-летняя дочь пары Вида, которая на мероприятии отца появилась в изысканном синем платье.