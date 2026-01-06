ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
330
Время на прочтение
1 мин

Жена Бруклина Бекхэма — Никола Пельтц — похвасталась идеальной фигурой в желтом бикини

30-летняя актриса Никола Пельтц поделилсь с фолловерами пикантным снимком.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Бруклин и Никола Пельтц-Бекхэм

Бруклин и Никола Пельтц-Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

В понедельник жена Бруклина Бекхэма продемонстрировала свою потрясающую фигуру в желтом бикини без бретелей в Instagram историях, после празднования дня рождения со своим мужем и родителями.

На девушке был желтый купальник, украшен рюшами, а сверху она набросила белый банный халат. Никола собрала волосы в пучок и позировала для селфи в зеркале и добавив смайлики в виде розовых бантиков.

Никола Пельтц-Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц-Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Напомним, в минувшие выходные Пельтц отпраздновала свой день рождения (хотя родилась она 9 января), а вечеринку в розовом балетном стиле решила организовать на несколько дней ранее. Тогда в своем блоге Никола показала огромный розовый торт, а сама появилась на празднике в розовом топе и джинсах.

Бруклин и Никола Пельтц-Бекх / © Instagram Николы Пельтц

Бруклин и Никола Пельтц-Бекх / © Instagram Николы Пельтц

Напомним, Никола и Бруклин враждуют с Дэвидом и Викторией Бекхэм — родителями Бруклина, хотя семья Бекхэм недавно опубликовала в сторис фотографии Бруклина, намекнув на то, что они продолжают считать его своей семьей и жаждут примирения. От Бруклина, правда, никакой реакции на пост не последовало.

Дата публикации
Количество просмотров
330
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie