Бруклин и Никола Пельтц-Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

В понедельник жена Бруклина Бекхэма продемонстрировала свою потрясающую фигуру в желтом бикини без бретелей в Instagram историях, после празднования дня рождения со своим мужем и родителями.

На девушке был желтый купальник, украшен рюшами, а сверху она набросила белый банный халат. Никола собрала волосы в пучок и позировала для селфи в зеркале и добавив смайлики в виде розовых бантиков.

Никола Пельтц-Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Напомним, в минувшие выходные Пельтц отпраздновала свой день рождения (хотя родилась она 9 января), а вечеринку в розовом балетном стиле решила организовать на несколько дней ранее. Тогда в своем блоге Никола показала огромный розовый торт, а сама появилась на празднике в розовом топе и джинсах.

Бруклин и Никола Пельтц-Бекх / © Instagram Николы Пельтц

Напомним, Никола и Бруклин враждуют с Дэвидом и Викторией Бекхэм — родителями Бруклина, хотя семья Бекхэм недавно опубликовала в сторис фотографии Бруклина, намекнув на то, что они продолжают считать его своей семьей и жаждут примирения. От Бруклина, правда, никакой реакции на пост не последовало.