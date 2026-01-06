- Дата публикации
Жена Бруклина Бекхэма — Никола Пельтц — похвасталась идеальной фигурой в желтом бикини
30-летняя актриса Никола Пельтц поделилсь с фолловерами пикантным снимком.
В понедельник жена Бруклина Бекхэма продемонстрировала свою потрясающую фигуру в желтом бикини без бретелей в Instagram историях, после празднования дня рождения со своим мужем и родителями.
На девушке был желтый купальник, украшен рюшами, а сверху она набросила белый банный халат. Никола собрала волосы в пучок и позировала для селфи в зеркале и добавив смайлики в виде розовых бантиков.
Напомним, в минувшие выходные Пельтц отпраздновала свой день рождения (хотя родилась она 9 января), а вечеринку в розовом балетном стиле решила организовать на несколько дней ранее. Тогда в своем блоге Никола показала огромный розовый торт, а сама появилась на празднике в розовом топе и джинсах.
Напомним, Никола и Бруклин враждуют с Дэвидом и Викторией Бекхэм — родителями Бруклина, хотя семья Бекхэм недавно опубликовала в сторис фотографии Бруклина, намекнув на то, что они продолжают считать его своей семьей и жаждут примирения. От Бруклина, правда, никакой реакции на пост не последовало.