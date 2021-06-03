Жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка показала, как кормит дочь грудью

Даша Хлистун показала свою месячную дочь.

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун - с радостью делится со своими фолловерами в Instagram своим материнством и разными советами.

Модель посоветовала всем мамочка для кормления использовать подушку, которая облегчает этот процесс. В Instagram Stories она выложила короткое видео, как держит дочь Ариану на подушке и кормит грудью.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

Еще Хлистун опубликовала милое фото мужа Макса, у которого на груди спит их малышка.

Макс Михайлюк / Instagram Даши Хлистун

"Могу смело оставлять и лететь на работу. Папина доця", - написала на снимке Даша.

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