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Жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка показала стройную фигуру в купальнике с плетением макраме

Жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка показала стройную фигуру в купальнике с плетением макраме

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1507
Время на прочтение
1 мин
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Жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка показала стройную фигуру в купальнике с плетением макраме

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Даша Хлыстун показала фолловерам снимки из промокампании бренда купальников.

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлыстун — снялась в рекламной кампании новой коллекции купальников немецкого бренда Watercult.

В Instagram модель показала несколько фотографий со съемки.

(чтобы увидеть другое фото, листайте вправо)

Перед фотокамерой Даша предстала в сплошном черном купальнике, украшенном в зоне декольте плетением макраме. Купальник отлично подчеркнул ее стройную фигуру.

Пляжный лук Хлыстун дополнили укладка с мокрым эффектом и максимально естественный макияж. Позировала она на сиденье автомобиля.

Напомним, в другой фотосессии Даша Хлыстун позировала без бюстгальтера.

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Дата публикации
Просмотры
1507
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