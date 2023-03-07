Жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка показала стройную фигуру в купальнике с плетением макраме

Даша Хлыстун показала фолловерам снимки из промокампании бренда купальников.
Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлыстун — снялась в рекламной кампании новой коллекции купальников немецкого бренда Watercult.
В Instagram модель показала несколько фотографий со съемки.
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Перед фотокамерой Даша предстала в сплошном черном купальнике, украшенном в зоне декольте плетением макраме. Купальник отлично подчеркнул ее стройную фигуру.
Пляжный лук Хлыстун дополнили укладка с мокрым эффектом и максимально естественный макияж. Позировала она на сиденье автомобиля.
Напомним, в другой фотосессии Даша Хлыстун позировала без бюстгальтера.
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