Жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка умилила фотоколлажем с подросшей дочерью

Модель показала, как подросла ее 2-летняя дочь.

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – умилила фолловеров в Instagram фотоколлажем, на котором она запечатлена с их 2-летней дочерью Арианой.

Даша Хлистун с дочерью / Фото: Instagram Даши Хлистун

Модель с дочерью кривлялись и делали селфи. Получились очень милые фотографии.

Дочь Михаила и Даши уже заметно подросла и очень похожа на маму.

"Люблю, мой курносик", — подписала фото Хлистун.

Напомним, Макс Михайлюк показал, как он проводит время с дочерью, пока жена в командировке.

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