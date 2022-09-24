Жена экс-"Холостяка" Михайлюка подчеркнула стройную фигуру платьем с пайетками

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – показала в Instagram новый эффектный аутфит.

На черно-белом снимке манекенщица предстала в блестящем платье, расшитом пайетками, с американской проемом. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру девушки.

Свой лук Даша дополнила гладким пучком и вечерним макияжем. В ушах у нее были серьги-пусеты.

Фотографию Хлистун подписала строками из песни Кузьмы Скрябина и Ирины Билык "Мовчати": "Місяць впав. Темно в кімнаті, як добре що ти, навчилась мовчати".

Напомним, в прошлый раз Даша продемонстрировала соблазнительный образ в откровенном платье с высоким разрезом, обнаженной спиной и глубоким декольте. Под нарядом отсутствовало белье.

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