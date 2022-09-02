Жена экс-"Холостяка" Михайлюка в бикини с принтом "собачий зуб" позировала на детской площадке

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – показала в Instagram Stories интересное фото.

Даша позировала в розовом бикини с принтом "собачий зуб", сидя на качелях на детской площадке, расположенной возле ЖК, в котором она живет.

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

На снимке Хлистун ответила на вопрос фолловерам, какой у нее размер ноги – 37.

Возле детской площадки есть зона отдыха с бассейном, где Даша принимала солнечные ванны. На другой фотографии она предстала в желтом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Напомним, Хлистун рассекретила свой вес спустя год после родов.

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