Жена футболиста Александра Зинченко – Влада Седан – показала кадры из трогательной семейной фотосессии

Супруга защитника и полузащитника английского клуба "Арсенал" и сборной Украины – футболиста Александра Зинченко – поделилась в Instagram кадрами из их нового семейного фотосета с дочерью.

Влада Седан родила дочь 1 августа 2021 года, в этом году малышке Еве исполнился год. Недавно звездное семейство, которое живет в Лондоне, поделилось кадрами из новой фотосессии.

Снимки, которые в своем блоге опубликовала спортивная журналистка Влада Седан, она не стала никак подписывать, добавив эмодзи с тремя человечками и красное сердце.

Одета Влада в короткий твидовый жакет, белые брюки клеш с высокой талией и замшевые ботинки, а на плече у нее висит маленькая сумка от Christian Dior. На шее у Влады подвеска, а в ушах – серьги-висюльки от Chanel.

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Глава семейства Александр Зинченко одет в светлый свитер с высокой горловиной, коричневые брюки и светлое пальто, а обут тоже в ботинки из замши. Малышка Ева, которую родители держат на руках и за руки – в маленьком платье, белых колготах, меховой жилетке и балетках.

Кадры получились очень нежными. Также несколькими неделями ранее Влада делилась другими фотографиями из уличной фотосессии. Тогда семья также предстала перед камерой в луках серых оттенков.

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Напомним, ранее футболист Александр Зинченко растрогал подписчиков милыми семейными фото с женой и маленькой дочкой.

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