Жена и две дочери актера Эрика Дейна впервые появились на публике после его смерти

Они продемонстрировали, что живут дальше.

Юлия Каранковская
Ребекка Гейхарт с дочерьми

Ребекка Гейхарт с дочерьми / © Associated Press

Актриса и модель Ребекка Гейхарт впервые появилась на публике после смерти ее мужа Эрика Дейна. 54-летняя женщина вместе с двумя дочерьми посетила премьеру нового фильма Зендаи и Роберта Паттинсона в Лос-Анджелесе.

Ребекка Гейхарт / © Associated Press

Она продемонстрировала своим появлением, что после смерти мужа продолжает жить дальше. Ребекка надела яркое полосатое платье интересного дизайна и дополнила его розовой сумкой с бантом и кружевными туфлями.

Совместные дочери Ребекки и Эрика — 16-летняя Билли и 14-летняя Джорджия — выросли настоящими красавицами и также выбрали для мероприятия интересные образы. Старшая девочка надела кружевной белый комплект, который дополнила аксессуарами от Dior, а младшая дочь звезды надела розовое бандажное платье и мюли.

Ребекка Гейхарт с дочерьми от Эрика Дэйна — Джорджией и Билли / © Associated Press

Напомним, что американский актер Эрик Дейн умер 19 февраля в результате тяжелой болезни — бокового амиотрофического склероза (БАС) — это редкое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое поражает опорно-двигательную систему. Симптомы начались у актера в начале 2024 года. К июню 2025 года он полностью потерял способность использовать правую руку и кисть, а с октября 2025 года начал постоянно пользоваться инвалидной коляской. Смерть Дейна произошла через 10 месяцев после того, как он публично объявил о своем диагнозе.

Эрик Дейн и Ребекка Гейхарт с дочерьми, 2015 год / © Associated Press

Эрик Дейн и Ребекка Гейхарт с дочерьми, 2013 год / © Associated Press

