Жена и три дочери Сильвестра Сталлоне вышли в свет: рассматриваем образы красавиц

Актер в счастливом браке уже много лет и воспитал трех дочерей.

У известного актера Сильвестра Сталлоне большая семья, с которой он часто появляется на светских мероприятиях. В пятницу, 22 ноября, звезда серии фильмов "Рокки" посетил благотворительный вечер организации amfAR, который проводился в Лас-Вегасе.

Посетил этот гала-вечер Сталлоне со своими тремя дочерьми - Софией, Систин и Скарлетт. Девушки родились в браке Сильвестра с моделью Дженнифер Флавин.

Они выглядели просто сенсационно, поскольку каждая надела красивые вечерние платье и высокие каблуки. Также сестры дополнили образы макияжем и прическами.

София, Систин и Скарлетт Сталлоне / Фото: Getty Images

Мать девушек - Дженнифер Флавин - тоже посетила мероприятие. Однако она блистала перед фотографами в гламурном платье изумрудного цвета, полностью расшитого пайетками. Также у наряда были тонкие бретельки, небольшая драпировка на декольте и декоративная вставка ткани на талии. Платье она носила с серебристыми босоножками.

Дженнифер Флавин / Фото: Getty Images

78-летний отец семейства тоже появился на этом мероприятии. Сильвестр Сталлоне надел синий костюм, который носил в сочетании с черной рубашкой и синим галстуком.

Семья Сильвестра Сталлоне / Фото: Getty Images

Также мероприятие благотворительной организации посетила британская актриса Джуно Темпл в наряде от Roberto Cavalli с цветочным принтом.

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