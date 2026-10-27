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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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367
Время на прочтение
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Жена Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — позировала в мини и ажурных колготках

Звезда снялась в новой промокампании известного бренда.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

32-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес продемонстрировала несколько эффектных осенних образов в новой кампании итальянского бренда Calzedonia. Жена Криштиану Роналду поделилась фотографиями в Instagram.

На одном из снимков Джорджина позировала в облегающем сером мини-платье, которое дополнила курткой, коричневыми полупрозрачными колготками и туфлями на каблуках. Наряд подчеркнул стройные ноги звезды.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Для другого кадра модель выбрала черное мини-платье с кружевными вставками и ажурные колготки.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Также она позировала в черном облегающем платье с прозрачными колготками и в классических туфлях-лодочках.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

В новой кампании акцент сделан на колготках как на самостоятельном элементе стильного образа. Джорджина показала, как сочетать разные фактуры и оттенки с короткими платьями, создавая эффектные комплекты для прохладного сезона.

Ранее, напомним, жена Криштиану Роналду в эффектном кожаном наряде вышла в свет.

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