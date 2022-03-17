Жена Максима Чмерковского со слезами на глазах рассказала о войне в Украине и подтвердила, что ее муж все еще не поехал волонтерить

Жена Максима Чмерковского со слезами на глазах рассказала о войне в Украине и подтвердила, что ее муж все еще не поехал волонтерить

Супруга Максима Чмерковского записала несколько эмоциональных сториз и рассказала, что плачет об Украине, а также сообщила, что ее муж Максим все еще дома.

Профессиональная танцовщица Пета Маргатройд со слезами на глазах рассказала об атаках на Украину в своих историях в Instagram: "Это постоянно разбивает мне сердце". В видео, опубликованном в ее Instagram Stories в среду, 35-летняя участница "Танцев со звездами" плакала и говорила фанатам: "Это постоянно разбивает мне сердце".

"Я изо всех сил пытаюсь пережить несколько дней. Иногда у меня бывают замечательные дни, а иногда ужасные дни, потому что я просто не могу выкинуть это из головы. Я ходила по этим улицам, была там. Это такая красивая страна", — сказала она об Украине. "И дети, которые умирают прямо сейчас...", - говорит Пета.

Пета Мургатройд / Instagram Петы Мургатройд

Затем она призвала своих подписчиков посмотреть захватывающие кадры, которыми она ранее поделилась в своей ленте в Instagram, на которых видно, как Украина подвергается атакам со стороны России.

Ее муж - украино-американский чемпион мира по латинским танцам Максим Чмерковский несколько недель назад бежал из Украины в США и обещал вернуться в Европу, чтобы помогать украинцам. Однако Пета рассказала, что Макс все еще дома.

"Но это не означает, что мы не делаем постоянно что-то, чтобы попытаться помочь, и мы не думаем постоянно о том, что там происходит каждый божий день. Пожалуйста, имейте это в виду", - сказала в видео Пета.

Ранее женщина выразила облегчение после того, как Чмерковский благополучно вернулся домой.

"Я никогда не думала, что наша семья будет напрямую затронута этим в нашей жизни", — написала она вместе с серией трогательных фотографий. "Я никогда не думал, что то, что мы видим по телевизору, станет реальностью в 2022 году. Я никогда не обнимала его так крепко. Трясусь и бесконечно благодарна", - сказала тогда Пета.

Ранее Чмерковский рассказывал на CNN, что провел несколько дней в угрызениях совести за то, что в начале войны сбежал из Украины. И в настоящее время работает над тем, чтобы вернуться и помогать из Европы. Но вот только его размышления на тему как-то сильно затянулись.

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